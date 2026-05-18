Un giovane di diciannove anni è stato arrestato dopo aver sparato contro la scuola e il municipio di un comune del Piemonte. Le telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare i tre ragazzi coinvolti nell’episodio, grazie alle immagini catturate durante l’azione. La pistola utilizzata, che era rimasta in circolazione per circa cinque anni, è stata recuperata dagli agenti durante le indagini. La vicenda ha portato all’arresto del ragazzo e all’avvio delle procedure legali.

? Punti chiave Come hanno fatto le telecamere a identificare i tre giovani?. Da dove proviene la pistola rimasta in circolazione per cinque anni?. Chi sono gli altri due ragazzi coinvolti insieme al diciannovenne?. Perché l'arma utilizzata era stata rubata ad Ancona anni fa?.? In Breve Sette bossoli e tre proiettili inesplosi rinvenuti dai Carabinieri di Alessandria.. Pistola calibro 7.65 rubata ad Ancona cinque anni fa sequestrata ai 19enni.. Due complici identificati dalle telecamere di piazza sono stati denunciati.. Danni strutturali a porte e finestre della scuola e del municipio di Stazzano.. Un diciannovenne è stato arrestato dai Carabinieri dopo che diversi colpi di pistola sono stati sparati contro la scuola primaria e il palazzo comunale di Stazzano, colpendo porte e finestre degli edifici pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stazzano, spari contro scuola e Comune: arrestato un diciannovenne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Cesenatico: diciannovenne arrestato, droga nascosta in una fioriera? Cosa sapere Cesenatico, arrestato diciannovenne albanese sorpreso a vendere cocaina durante un controllo antidroga.

Terrore in scuola: 16 feriti dopo la sparatoria di un diciannovenneUn violento attacco armato ha scosso il distretto di Siverek, nella provincia di Sanliurfa, dove un diciannovenne ha fatto irruzione in un istituto...

Stazzano, spari contro Municipio e scuola. Era il battesimo del fuoco per la baby gangLa vicenda risale alla notte tra il 7 e l’8 maggio. Tre giovani smascherati grazie a un tatuaggio e alla pistola rubata: diciannovenne in manette, denunciati ... ilsecoloxix.it

Stazzano: spari contro comune e scuola, un arresto e due denunceSTAZZANO – Proiettili sparati dalla piazza. I Carabinieri hanno identificato gli autori di quelli che inizialmente sembravano ‘comuni’ atti vandalici e che si sono rivelati qualcosa di molto più grave ... ilpiccolo.net