Stazione di ricarica bus in via Mitolo caccia ai fondi Zes per il completamento dell' hub

È in corso una ricerca di finanziamenti per completare una stazione di ricarica per autobus elettrici situata in via Mitolo. L’intervento, del valore di 8,5 milioni di euro, riguarda il terzo stralcio del progetto e prevede la creazione di altri 40 spazi attrezzati per la ricarica dei veicoli elettrici. L’obiettivo è portare avanti i lavori per ampliare l’hub di ricarica e renderlo operativo. Al momento, si stanno valutando le possibilità di ottenere i fondi necessari tramite la Zona economica speciale.

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