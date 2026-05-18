Stazione di ricarica bus in via Mitolo caccia ai fondi Zes per il completamento dell' hub
È in corso una ricerca di finanziamenti per completare una stazione di ricarica per autobus elettrici situata in via Mitolo. L’intervento, del valore di 8,5 milioni di euro, riguarda il terzo stralcio del progetto e prevede la creazione di altri 40 spazi attrezzati per la ricarica dei veicoli elettrici. L’obiettivo è portare avanti i lavori per ampliare l’hub di ricarica e renderlo operativo. Al momento, si stanno valutando le possibilità di ottenere i fondi necessari tramite la Zona economica speciale.
L’intervento, del valore complessivo di 8,5 milioni di euro, riguarda il terzo stralcio dell’opera e prevede la realizzazione di ulteriori 40 stalli attrezzati per la ricarica dei bus elettrici. La Giunta comunale di Bari ha approvato la candidatura del progetto per il completamento del Centro di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
VIA MITOLO: Iniziati i lavori stazione ricarica BRT prima della pronuncia TAR
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