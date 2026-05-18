Stasera in TV — lunedì 18 maggio 2026

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti, tra film, serie TV, programmi di intrattenimento, notizie e sport. La programmazione copre diverse fasce orarie e si rivolge a un pubblico diversificato, offrendo opzioni che spaziano dall’intrattenimento leggero alle informazioni più aggiornate. Tra le proposte, ci sono anche eventi sportivi e produzioni di approfondimento, mantenendo così una presenza costante di generi diversi per tutta la serata.

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Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Ulisse: Il piacere della scoperta. Documentario - In onda alle 21:30. Lucrezia Borgia è la protagonista del terzo appuntamento di questa stagione di " Ulisse, il piacere della scoperta ". Assassina, avvelenatrice, figlia e sorella incestuosa. Tante le accuse che danno corpo alla sua leggenda nera. Nata dal cardinale Rodrigo, divenuto poi papa Alessandro VI, sorella di Cesare Borgia, Lucrezia è stata una grande protagonista del Rinascimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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