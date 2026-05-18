Stasera a Ulisse Alberto Angela gira per l' Italia per raccontare una delle grandi protagoniste del Rinascimento italiano Fra amori intrighi di potere e complicate trame familiari

T erzo appuntamento – stasera alle 21.40 su Rai 1 – con Ulisse – Il piacere della scoperta 2026, il programma di Alberto Angela dedicato alla storia, all’arte e alla cultura. Nella puntata di oggi 18 maggio, il divulgatore scientifico girerà per l’Italia sulle tracce di Lucrezia Borgia. Un viaggio lungo una sera per raccontare una delle grandi protagoniste del Rinascimento italiano. Fra amori, intrighi di potere e complicate trame familiari. Alberto Angela, il ricordo emozionato di papà Piero a “Che tempo che fa” X Leggi anche › Tra “Holly e Benji” e i fiori di ciliegio. Nella nuova puntata di “Ulisse” Alberto Angela va in Giappone Ulisse 2026 di Alberto Angela su Rai 1 e RaiPlay: stasera 18 maggio la puntata dedicata a Lucrezia Borgia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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