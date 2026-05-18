Startech dal tavolo al Mimit niente nomi solo lettere d' intenti
Durante un incontro con il Ministero delle imprese, un rappresentante di Startech ha precisato che non sono stati fatti nomi di potenziali investitori. Le comunicazioni si sono limitate a annunci riguardanti lettere di intenti, senza ulteriori dettagli o conferme. Nessuna dichiarazione su accordi definitivi o nomi specifici è stata rilasciata, e le discussioni si sono concentrate esclusivamente su possibili futuri investimenti, senza indicare nomi o aziende coinvolte.
“Nomi non sono emersi, ma annunci su lettere di intenti di possibili nuovi investitori, nulla di più”. Nessuna novità, insomma, per quanto riguarda l'ex Flex, ora Startech, in crisi dopo il ritiro di diversi sostanziali investitori e che ha congelato e rimandato più volte il versamento degli. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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