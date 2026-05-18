L’attore tornerà a interpretare il personaggio di Anakin Skywalker in due nuovi progetti, tra cui la seconda stagione della serie televisiva dedicata alla giovane apprendista. La conferma della sua partecipazione è ormai certa, anche se non sono stati rivelati dettagli specifici sulle trame o le date di uscita. La sua presenza nel cast ha suscitato interesse tra i fan, che attendono di vedere come verranno sviluppate le sue apparizioni future.

L'attore riprenderà i panni del prescelto nella seconda stagione di Ahsoka, ma è quasi scontato il suo ritorno in due altri progetti ambientati nella galassia lontana lontana Alcuni bozzetti concettuali hanno confermato che la Lucasfilm aveva preso in considerazione l'idea di far apparire Hayden Christensen come fantasma della Forza nella trilogia sequel di Star Wars, ma il progetto non si è mai concretizzato. Fortunatamente, Hayden Christensen è poi tornato finalmente nella saga nei panni di Anakin SkywalkerDarth Vader in Obi-Wan Kenobi e in Ahsoka sia come fantasma della Forza che come ologramma dell'era di Clone Wars. Il finale ha poi preparato il terreno affinché Anakin possa avere un ruolo molto più importante su Peridia quando la serie tornerà con la seconda stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Wars, Hayden Christensen sarà ancora Anakin Skywalker in altri due progetti

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What If Qui-Gon Jinn Survived and Trained Anakin Skywalker

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