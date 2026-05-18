Sta per alzarsi il sipario sul 20° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà

Verrà presentato mercoledì (ore 10.00), nella Sala Senato dell’Università degli Studi di Messina, il "20° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà". La manifestazione di nuoto è in programma, da venerdì a domenica, nella piscina della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina, organizzata dall’Asd. 🔗 Leggi su Today.it

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