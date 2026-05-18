Spunti di vista Segnali di Milan Ora concentrati sull’obiettivo

Domenica di ritorno alla vittoria per il Milan dopo un mese senza successi, con un risultato importante ottenuto a Genova. La partita si è svolta davanti a numerosi tifosi e sotto gli occhi del patron, giunto dalla capitale britannica per assistere all’incontro e rivolgere alcuni messaggi ai giocatori. L’incontro si è svolto in un clima teso, con il club che ha cercato di riprendere il cammino interrotto e di consolidare la posizione in classifica.

Mola Nella domenica della “confusion“ League riemerge il Milan dopo un mese senza vittorie. Pesantissima quella a Marassi, sotto gli occhi del patron Gerry Cardinale arrivato da Londra per dare conforto a tutti con ben due sermoncini nello spogliatoio, prima e dopo la partita. Non era semplice e neppure scontato mettere in cassaforte tre punti che possono valere la Champions: perché allenatore e squadra hanno vissuto una settimana complicatissima dopo lo scivolone casalingo con l’Atalanta, perché contro i rossoblù si è aggiunta l’emergenza viste le assenze, perché anche un mezzo passo falso poteva pregiudicare l’obiettivo sportivo e pure economico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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