Sprint America?s Cup 2027 | pre-regate a ottobre team in città già a giugno
Tra poco più di quattro mesi si terranno le prime regate di preparazione per la Coppa America 2027 nel Golfo di Napoli. Le competizioni preliminari sono previste per ottobre, mentre i team sono già arrivati in città da giugno per preparare le imbarcazioni e le strategie. La manifestazione coinvolge diverse squadre che stanno testando le proprie barche in vista degli eventi ufficiali. La città si prepara ad accogliere gli equipaggi e gli appassionati di vela, con un'attenzione crescente sulla scena locale.
Mancano poco più di 4 mesi al debutto delle astronavi del mare nel Golfo di Napoli. Le pre-regate napoletane della Coppa America prenderanno il via «a ottobre», apprende Il Mattino da fonti dell’Autorità Portuale. Il programma, che si è accompagnato a un punto della situazione generale sull'organizzazione del grande evento, è stato stabilito nel corso di una riunione tecnica in Comune nei giorni scorsi. Un tavolo del mare in cui sono emersi anche i progressi nella costruzione del villaggio per i team a Bagnoli, che procede senza intoppi. Una parte del villaggio verrà consegnata proprio «a ottobre». È in virtù di questa consegna che è stato fissato il calendario delle pre-regate all’ombra del Vesuvio, inizialmente previste a luglio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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