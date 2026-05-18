Sprint America?s Cup 2027 | pre-regate a ottobre team in città già a giugno

Tra poco più di quattro mesi si terranno le prime regate di preparazione per la Coppa America 2027 nel Golfo di Napoli. Le competizioni preliminari sono previste per ottobre, mentre i team sono già arrivati in città da giugno per preparare le imbarcazioni e le strategie. La manifestazione coinvolge diverse squadre che stanno testando le proprie barche in vista degli eventi ufficiali. La città si prepara ad accogliere gli equipaggi e gli appassionati di vela, con un'attenzione crescente sulla scena locale.

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