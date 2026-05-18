Spread a 79 punti | il rischio Iran frena il rating S&P sull’Italia

Lo spread tra i nostri titoli di stato e quelli tedeschi si attesta a 79 punti base, mentre le tensioni in Iran stanno influenzando il mercato. La crisi nel paese mediorientale ha portato a un aumento del rischio percepito, contribuendo a mantenere elevato lo spread. Nonostante il rating positivo di S&P sull’Italia, i investitori continuano a mostrare cautela, probabilmente a causa delle incertezze geopolitiche. La domanda sui BTP e i loro costi rimane quindi soggetta a queste dinamiche internazionali.

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