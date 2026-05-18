Spread a 79 punti | il rischio Iran frena il rating S&P sull’Italia

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spread tra i nostri titoli di stato e quelli tedeschi si attesta a 79 punti base, mentre le tensioni in Iran stanno influenzando il mercato. La crisi nel paese mediorientale ha portato a un aumento del rischio percepito, contribuendo a mantenere elevato lo spread. Nonostante il rating positivo di S&P sull’Italia, i investitori continuano a mostrare cautela, probabilmente a causa delle incertezze geopolitiche. La domanda sui BTP e i loro costi rimane quindi soggetta a queste dinamiche internazionali.

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? Punti chiave Come influirà la crisi in Iran sul costo dei nostri BTP?. Perché il rating positivo di S&P non ferma lo spread?. Quali misure chiederà Meloni a von der Leyen per le bollette?. Come potrà il governo evitare nuove tasse sulle accise?.? In Breve Rendimento BTP decennale al 3,96% contro il 3,17% del Bund tedesco.. Meloni chiede a von der Leyen flessibilità UE per spese energetiche simili al modello SAFE.. Tajani ipotizza interventi correttivi oltre le accise mentre Giorgetti lavora sulle regole comunitarie.. S&P conferma rating BBB+ con previsione riduzione debito netto entro il 2028..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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