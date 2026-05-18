Una giornata luminosa e soleggiata, con il Cimone innevato che fa da sfondo, ha accolto con entusiasmo l’evento Sportinsieme. La manifestazione ha visto un’ampia partecipazione, con numerosi atleti e appassionati che si sono riuniti per condividere momenti di sport e divertimento. Durante l’evento, il Panara Group ha registrato un grande afflusso di visitatori, contribuendo a rendere la giornata una delle più riuscite dell’anno. La giornata si è conclusa con un grande entusiasmo tra i presenti.

Una splendida giornata, limpida e soleggiata, col Cimone innevato a fare da sfondo ha festeggiato l’edizione numero 3 di Sportinsieme in corsa, gara podistica competitiva inserita come quarta prova nel circuito del Gran Prix modenese di podismo, che si è disputata fra Casinalbo e Formigine sulla distanza anomala di 14 km. Sono stati 150 gli atleti partecipanti, con la Atletica MdS Panaria Group che si impone sia al maschile che al femminile. Percorso piacevole, pianeggiante, con una piccola parte di sterrato a rallentare il ritmo, ed utilizzo della ciclabile del mito che congiunge Modena a Formigine, con la distanza ed i primi caldi a rendere più impegnativa la prova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sportinsieme, un successo. Panara Group fa il pieno

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