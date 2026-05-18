Sport in tv oggi lunedì 18 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Lunedì 18 maggio segna l'inizio di una nuova settimana di sport, con numerosi eventi in programma. Dopo i numerosi incontri e competizioni del fine settimana, questa giornata propone un calendario ricco di appuntamenti, soprattutto in alcune discipline specifiche. Per chi desidera seguire gli eventi, sono disponibili diverse modalità di visione, sia in televisione che in streaming online. Le trasmissioni coprono vari orari e offrono ai tifosi la possibilità di seguire le gare in diretta o in differita, a seconda delle preferenze.
Quest’oggi, lunedì 18 maggio, si apre una nuova settimana di sport dopo i tanti eventi dell’ultimo weekend con una giornata decisamente interessante soprattutto per alcune discipline in particolare. Continuano senza sosta i playoff NBA, tra gara-7 della semifinale di Conference ad est Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers ed il primo atto della finale della Western Conference tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. Il tennis non si ferma dopo gli Internazionali d’Italia e propone il primo turno di altri quattro tornei ATP e WTA oltre all’inizio delle qualificazioni del Roland Garros con in campo subito due donne e cinque uomini azzurri a caccia del main draw nello Slam parigino sulla terra battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
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