Sport in Famiglia | Straordinario Successo per l’Undicesima Edizione all’EUR

L’undicesima edizione di Sport in Famiglia si è svolta all’EUR, attirando numerose persone di tutte le età. La manifestazione, che si tiene gratuitamente ogni anno, si concentra sull’attività fisica, sulla promozione della salute e sull’inclusione sociale. Durante la giornata sono stati organizzati vari eventi e attività sportive, coinvolgendo famiglie e singoli partecipanti. La partecipazione è risultata superiore alle aspettative, con molte persone che hanno preso parte alle iniziative proposte.

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Cosa: 11ª edizione di Sport in Famiglia, la grande manifestazione gratuita dedicata all’attività fisica, alla salute e all’inclusione sociale. Dove e Quando: Presso il Parco Centrale del Lago dell’EUR a Roma, dal 15 al 17 maggio 2026. Perché: Per vivere un’esperienza unica provando oltre 66 discipline sportive, usufruendo di screening medici gratuiti nel nuovo Sport Medicine Hub e partecipando a iniziative di educazione ambientale. L’undicesima edizione di Sport in Famiglia ha chiuso i battenti lasciando un segno tangibile nel tessuto sociale e culturale della capitale. Dal 15 al 17 maggio 2026, il suggestivo scenario del Parco Centrale del Lago dell’EUR si è trasformato in una monumentale palestra a cielo aperto, accogliendo migliaia di cittadini. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Sport in Famiglia: Straordinario Successo per l’Undicesima Edizione all’EUR ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jasper Wieses Full Story — Success Journey, Wealth & Family Revealed Sullo stesso argomento Sport in Famiglia: Undicesima Edizione all’EURCosa: Undicesima edizione di “Sport in Famiglia”, evento gratuito dedicato alla scoperta di oltre 60 discipline sportive, alla salute e alla... "Salerno corre", grande successo per l'undicesima edizione: "Una splendida giornata per celebrare lo sport"È stato un grande successo di pubblico e appassionati l’undicesima edizione della "Salerno Corre", gara competitiva nazionale di 10 km organizzata... AC Milan si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi, straordinario campione, uomo di grandi valori ed esempio autentico. Il Club si stringe alla famiglia in questo momento di dolore. x.com Napoli accende la passione sportiva: successo straordinario per lo Sport Kids Festival 2024Piazza Municipio si trasforma in un vivace villaggio dello sport all'aperto, con centinaia di giovani protagonisti in un evento che celebra inclusione, socialità e benessere. cronachedellacampania.it Velarìa: Peracchini, un successo storico e straordinario-Un successo storico per Velarìa - Scalo alla Spezia: la manifestazione, durata da venerdì 20 a domenica 22, si conclude con un risultato straordinario. In tre giorni il Molo Italia ha visto una ... ansa.it