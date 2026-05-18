Nella località di Marinella, sulla spiaggia, i Marinai d’Italia si preparano a mantenere la loro presenza nonostante le tensioni in corso. La sezione locale dell’Associazione si dice pronta a proseguire il confronto, anche attraverso vie legali, per difendere il proprio diritto di restare nello stabilimento balneare. La questione riguarda la presenza dell’associazione sul territorio e le modalità con cui intende tutelare i propri interessi, senza tuttavia ancora aver preso una decisione definitiva.

Sarzana (La Spezia), 18 maggio 2026 – L’ Anmi non intende ammainare il vessillo dei Marinai d’Italia dallo stabilimento balneare di Marinella. Se la gara per l’assegnazione della spiaggia ha premiato un’altra associazione, questo non significa che il gruppo abbandonerà il campo, anzi. La mobilitazione è partita e sono già state annunciate le prime contromisure di carattere tecnico-legale (qualcuno ha addirittura proposto una “marcia” sul Comune, ma l’idea è stata per ora accantonata). Una vera “chiamata alle armi” quella dell’associazione sarzanese che ieri mattina, nella sala rossa del Moderno, ha riunito i soci, arrivati in massa per capire quello che sta succedendo e conoscere le iniziative della presidenza e del direttivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spiaggia, i Marinai non s’arrendono. Pronti a trattare o alle carte bollate

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