Durante uno spettacolo in Idaho, due F-15E Strike Eagle sono entrati in collisione mentre eseguivano un’esibizione acrobatica. I velivoli si sono agganciati e sono precipitati insieme. Un video diffuso mostra chiaramente il momento in cui i due caccia si scontrano e iniziano a cadere, creando un incidente spettacolare e pericoloso. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o danni a terra, né sulle cause dell’incidente.

Roma, 18 maggio 2026 - Spettacolare e rischioso incidente in volo durante un show in Idaho. Due caccia da combattimento Usa si sono scontrati nell’eseguire una pericolosa evoluzione, e i due velivoli si sono agganciati iniziando a precipitare. Fortunatamente i due jet non hanno preso fuoco e i 4 piloti, due per velivolo, sono riusciti con l’espulsione dalla cabina ad atterrare con i paracaduti sani e salvi, tra i boati del pubblico e gli applausi. La notizia è stata data dai media americani e confermata da un comunicato pubblicato sul sito del 'Gunfighter Skies Air Show'. "Si è verificato un incidente aereo presso la Mountain Home Air Force Base. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spettacolare incidente in volo tra due F-15E Strike Eagle durante uno spettacolo. I due caccia precipitano ‘abbracciati’: il video

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