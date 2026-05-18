Specchi parabolici rotti e mai sostituiti pericolo per le strade cittadine
Il coordinatore di Fratelli d’Italia per la prima Circoscrizione segnala che diversi specchi parabolici nelle strade della zona sud di Messina sono stati rimossi dai forti venti dei mesi scorsi e non sono stati ancora reinstallati. Questa situazione crea potenziali rischi per la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Non ci sono ancora interventi ufficiali per ripristinare gli specchi, che risultano rotti e abbandonati lungo le vie cittadine. La mancata sistemazione solleva preoccupazioni riguardo alla tutela della sicurezza stradale nella zona.
Il coordinatore di Fratelli d’Italia per la prima Circoscrizione, Antonio Rosario Cusano, denuncia la mancata reinstallazione di diversi specchietti parabolici nelle strade della zona sud di Messina, portati via dai forti venti dei mesi scorsi e mai ripristinati.“Negli ultimi mesi – dichiara. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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