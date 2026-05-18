Specchi parabolici rotti e mai sostituiti pericolo per le strade cittadine

Il coordinatore di Fratelli d’Italia per la prima Circoscrizione segnala che diversi specchi parabolici nelle strade della zona sud di Messina sono stati rimossi dai forti venti dei mesi scorsi e non sono stati ancora reinstallati. Questa situazione crea potenziali rischi per la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Non ci sono ancora interventi ufficiali per ripristinare gli specchi, che risultano rotti e abbandonati lungo le vie cittadine. La mancata sistemazione solleva preoccupazioni riguardo alla tutela della sicurezza stradale nella zona.

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