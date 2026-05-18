Spazio 14 rischia di chiudere la città si mobilità con una gara di solidarietà

Da oltre vent’anni, “Spazio 14” è stato un punto di riferimento per attività artistiche e culturali rivolte a diverse fasce di età. Tuttavia, l’aumento dei costi di gestione ha portato alla possibilità di chiusura, mettendo in discussione la continuità delle attività. La comunità locale si è mobilitata per sostenere questa realtà, organizzando una gara di solidarietà per raccogliere fondi e trovare una soluzione. La situazione è ancora in fase di valutazione, mentre si cercano nuove possibilità di supporto.

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