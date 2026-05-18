Spaventoso incidente in moto | morto 28enne foggiano

Da foggiatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 28 anni ha perso la vita in un incidente in moto che si è verificato domenica sera intorno alle 21. L’uomo, originario di Foggia e residente a Gaiarine, è stato coinvolto in un sinistro che ha causato gravi ferite. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma nonostante gli sforzi, il motociclista è deceduto a causa delle ferite riportate. La dinamica dell’incidente sta ancora sotto esame da parte delle forze dell’ordine.

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Un motociclista di 28 anni, originario di Foggia e residente a Gaiarine, è morto per le ferite riportate in seguito ad un incidente avvenuto domenica sera, intorno alle 21.30, a Roverbasso di Codognè, lungo via Roma. Lo riporta Nicola Cendron su TrevisoToday.L'uomo ha perso il controllo della sua. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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