Spaventoso incidente in moto | morto 28enne foggiano

Un giovane di 28 anni ha perso la vita in un incidente in moto che si è verificato domenica sera intorno alle 21. L’uomo, originario di Foggia e residente a Gaiarine, è stato coinvolto in un sinistro che ha causato gravi ferite. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma nonostante gli sforzi, il motociclista è deceduto a causa delle ferite riportate. La dinamica dell’incidente sta ancora sotto esame da parte delle forze dell’ordine.

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