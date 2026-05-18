Sparatoria in centro islamico a San Diego si temono vittime | edificio in lockdown

Una sparatoria si è verificata oggi in un centro islamico situato nel centro di San Diego, in California. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e l’edificio è stato messo in lockdown. Si temono vittime tra le persone presenti al momento dell’incidente. Le autorità stanno attualmente indagando sulla vicenda e non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali riguardo alle persone coinvolte o alle cause dell’accaduto.

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(Adnkronos) – Sparatoria oggi presso il centro islamico di San Diego, in California, ci sarebbero diverse vittime. Secondo quanto riportato dalla Cnn e rilanciato dai media locali, la polizia ha confermato che è in corso un'operazione nell'edificio, che si trova nel quartiere di Clairemont. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corso Sullo stesso argomento Sparatoria in centro islamico a San Diego, si temono vittime(Adnkronos) – Una sparatoria presso il centro islamico di San Diego, in California, ci sarebbero diverse vittime. Usa, sparatoria in un Centro Islamico a San Diego: colpite diverse personeLa polizia di San Diego sta intervenendo in seguito a una sparatoria in corso presso il Centro Islamico di San Diego. Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: almeno due morti e diversi feriti, agenti in azioneSparatoria in un centro islamico a San Diego Una sparatoria è stata segnalata presso il centro islamico di San Diego, in California, e ci sarebbero diverse vittime. Secondo ... leggo.it Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corsoSparatoria in un centro islamico a San Diego Una sparatoria è stata segnalata presso il centro islamico di San Diego, in California, e ci sarebbero diverse vittime. Secondo ... ilgazzettino.it