Spalletti Elkann cosa c’è dietro la richiesta di un vertice da parte del tecnico verso la proprietà Motivi e retroscena
Nella giornata di questa settimana si è svolto un incontro tra il tecnico della Juventus e i rappresentanti della proprietà. La discussione è avvenuta in seguito alla sconfitta casalinga contro la Fiorentina, che ha compromesso le possibilità di qualificazione alla prossima Champions League. La partita si è conclusa con un risultato negativo per la squadra, alimentando tensioni e richieste di chiarimenti tra il tecnico e i vertici societari. La situazione ha portato a un confronto diretto per analizzare i prossimi passi e le strategie future.
Crollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Caos societario al Milan: Furlani riflette sull’addio e scoppia il caso Ibrahimovic. Cosa sta succedendo davvero Conte apre il bivio per il suo futuro e divide la stampa: delusione o addio consensuale? Tre ipotesi post-Napoli, una è clamorosa Serie A, date e orari della 38ª giornata: quando si decideranno la volata Champions e la corsa salvezza. Il programma completo Mourinho torna al Real Madrid, sarà lui il nuovo allenatore! Perché lo Special One è la scelta giusta per i blancos Premier League, l’Arsenal vede il titolo: vietato sbagliare contro il Burnley. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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