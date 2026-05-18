Spalletti Elkann cosa c’è dietro la richiesta di un vertice da parte del tecnico verso la proprietà Motivi e retroscena

Nella giornata di questa settimana si è svolto un incontro tra il tecnico della Juventus e i rappresentanti della proprietà. La discussione è avvenuta in seguito alla sconfitta casalinga contro la Fiorentina, che ha compromesso le possibilità di qualificazione alla prossima Champions League. La partita si è conclusa con un risultato negativo per la squadra, alimentando tensioni e richieste di chiarimenti tra il tecnico e i vertici societari. La situazione ha portato a un confronto diretto per analizzare i prossimi passi e le strategie future.

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