Spalletti e quei dubbi sul futuro | perché vuole parlare con Elkann Dopo la Fiorentina era distrutto

L'allenatore è apparso visibilmente scosso dopo la sconfitta contro la Fiorentina e ha chiesto un incontro con il presidente della società. Durante la conferenza stampa ha espresso alcune perplessità sul proseguimento della sua esperienza alla guida della squadra, suscitando interrogativi sul suo futuro. La sua richiesta di un nuovo voto di fiducia ha attirato l'attenzione, mentre si attendono sviluppi sulla decisione che prenderà nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata da entrambe le parti.

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