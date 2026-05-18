Spalletti e la Juve | scenari clamorosi per l’Europa 2027
La stagione della Juventus sta attraversando un momento difficile, considerando i risultati ottenuti finora. La squadra ha raccolto poche vittorie, e le prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative. In questo contesto, il nome dell’allenatore di lunga data è tornato al centro delle discussioni, con voci che ipotizzano possibili cambiamenti in vista delle competizioni europee del 2027. Le dinamiche interne alla società e le decisioni future potrebbero influenzare significativamente il percorso della squadra nel campionato e nelle competizioni continentali.
La stagione della Juventus si sta trasformando in una delle più deludenti dell’era recente: non abbiamo dubbi!. Mentre Luciano Spalletti osserva ormai in maniera pressoché ‘passiva’ le ultime dinamiche di questo campionato di Serie A (sicuramente non spettacolare), il quadro bianconero appare sempre più compromesso. Ebbene sì, la qualificazione in Champions League 202627 è praticamente sfumata (salvo miracoli last-minute dell’ultima giornata di Serie A). Inevitabilmente l’Europa League 202627 è ormai una certezza, un fatto quasi matematico. Una caduta verticale, o meglio ancora un vero e proprio tracollo Juve, che apre interrogativi profondi sul progetto tecnico e sulla tenuta mentale della squadra. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
SPALLETTI si prende la CHAMPIONS e la JUVE si tiene VLAHOVIC | Fuoriclasse | DAZN
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