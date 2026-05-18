Spalletti e la Juve | scenari clamorosi per l’Europa 2027

La stagione della Juventus sta attraversando un momento difficile, considerando i risultati ottenuti finora. La squadra ha raccolto poche vittorie, e le prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative. In questo contesto, il nome dell’allenatore di lunga data è tornato al centro delle discussioni, con voci che ipotizzano possibili cambiamenti in vista delle competizioni europee del 2027. Le dinamiche interne alla società e le decisioni future potrebbero influenzare significativamente il percorso della squadra nel campionato e nelle competizioni continentali.

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