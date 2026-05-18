Spalletti annuncia un incontro con Elkann sul futuro della Juventus | nessuno scenario è escluso

Luciano Spalletti ha annunciato un incontro con il rappresentante di un importante azionista del club per discutere del futuro della squadra. La sconfitta recente contro una squadra toscana ha compromesso le possibilità di qualificazione alla prossima Champions League. Nessuno scenario è escluso rispetto alla guida tecnica, e la questione viene affrontata alla luce delle recenti prestazioni e delle sfide in campionato. La situazione della rosa e le decisioni da prendere vengono monitorate nelle prossime settimane.

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