Spalletti annuncia un incontro con Elkann sul futuro della Juventus | nessuno scenario è escluso
Luciano Spalletti ha annunciato un incontro con il rappresentante di un importante azionista del club per discutere del futuro della squadra. La sconfitta recente contro una squadra toscana ha compromesso le possibilità di qualificazione alla prossima Champions League. Nessuno scenario è escluso rispetto alla guida tecnica, e la questione viene affrontata alla luce delle recenti prestazioni e delle sfide in campionato. La situazione della rosa e le decisioni da prendere vengono monitorate nelle prossime settimane.
La sconfitta contro la Fiorentina mette a rischio la qualificazione alla prossima Champions League e riaccende i dubbi sul futuro di Luciano Spalletti alla guida della Juventus. Il tecnico si è assunto le responsabilità del momento negativo e ha annunciato un confronto con John Elkann che potrebbe risultare decisivo per il futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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