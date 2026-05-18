Spaccio di droga fermato il ' cliente' | lui si ricorda il cappellino del pusher e lo fa catturare
Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo dopo averlo identificato come cliente di un pusher. L'individuazione è avvenuta grazie alla testimonianza di un testimone che ha ricordato il cappellino indossato dall'uomo al momento dell'incontro con lo spacciatore. L'operazione si inserisce in una serie di interventi mirati a contrastare lo spaccio di droga nelle aree più a rischio della città. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti e altri coinvolgimenti.
Prosegue senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle zone calde della città. Nei giorni scorsi un'operazione condotta da agenti in abiti civili della polizia locale, ha portato alla denuncia di un cittadino straniero e alla segnalazione di un acquirente.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
2025-12-24 PRATO - SPACCIO DI DROGA, ALLARME DEL PROCURATORE TESCAROLI
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