Spaccio di droga fermato il ' cliente' | lui si ricorda il cappellino del pusher e lo fa catturare

Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo dopo averlo identificato come cliente di un pusher. L'individuazione è avvenuta grazie alla testimonianza di un testimone che ha ricordato il cappellino indossato dall'uomo al momento dell'incontro con lo spacciatore. L'operazione si inserisce in una serie di interventi mirati a contrastare lo spaccio di droga nelle aree più a rischio della città. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti e altri coinvolgimenti.

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