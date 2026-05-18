Sotto di 2 gol troppo presto Peccato ma idee chiare sul futuro

La partita si è conclusa con la squadra sotto di due gol già nei primi minuti, un avvio difficile che ha complicato il resto del match. Nonostante la sconfitta, il percorso fino alla finale è stato giudicato positivo e caratterizzato da una buona prestazione complessiva. L’allenatore ha comunque espresso fiducia nel futuro, invitando a guardare al lato positivo e a ripartire dall’entusiasmo avuto al termine dell’incontro. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con ottimismo.

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"Fino alla finale, la squadra ha fatto un percorso ottimo. A mio avviso occorre vedere il bicchiere mezzo pieno e ripartire dall’entusiasmo con cui abbiamo finito. Correggeremo quello che pensiamo vada corretto e miglioreremo quello che riteniamo sia da migliorare. Dovremo valutare la situazione in maniera lucida, ma comunque abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare. Questa resta comunque una giornata buia, perché pensavamo che l’eventuale vittoria del playoff ci avrebbe lasciato qualcosa di concreto in mano a livello di ripescaggio in Serie C." E’ deluso, e non potrebbe essere altrimenti, Alessandro Dal Canto dopo la sconfitta con il Seravezza Pozzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Sotto di 2 gol troppo presto. Peccato, ma idee chiare sul futuro" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video This Did Not Make the Renovation Easier Sullo stesso argomento De Bruyne ha le idee chiare sul suo futuroIl futuro del centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne tiene in ansia i tifosi partenopei. Thuram Juve, il club bianconero ha le idee chiare sul futuro del francese. Gli aggiornamenti sul centrocampistadi Angelo CiarlettaThuram Juve, la Vecchia Signora ha le idee chiare sul futuro del centrocampista transalpino. GALLERY - #RomaLazio 2-0: il gol di #Mancini e la squadra sotto la Curva Sud x.com [Gregory Janks] La media della differenza gol attesi non da rigore nelle ultime 10 partite del Liverpool in Premier League sotto Arne Slot ha superato la linea zero. Guardate le mie opere, oh voi potenti, e disperate! reddit Milan sotto di due gol contro l'Udinese e San Siro fischiaIl Milan di Massimiliano Allegri è uscito a fine primo tempo tra i fischi di tutto San Siro: sotto di due gol contro l'Udinese Primo tempo complicatissimo per il Milan di Massimiliano Allegri. Prima l ... gianlucadimarzio.com