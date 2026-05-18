Sorso si tinge di colori | il centro storico diventa un giardino vivo

A partire dal 15 maggio, il centro storico di Sorso si trasformerà con l’allestimento di installazioni e decorazioni che renderanno le piazze tra Marginesu e Garibaldi più vivaci e colorate. Sono previste attività interattive pensate per coinvolgere i giovani, con laboratori e performance che si svolgeranno nelle aree interessate. I lavori di allestimento interesseranno le principali vie del centro, creando un’atmosfera di festa e partecipazione. La manifestazione durerà diverse settimane e sarà aperta a tutti i cittadini.

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? Punti chiave Come cambieranno le piazze tra Marginesu e Garibaldi dal 15 maggio?. Quali attività interattive sono state progettate per coinvolgere i giovani?. Chi collabora con il Comune per valorizzare le eccellenze locali?. Come potrà questo evento trasformare il decoro urbano in modo permanente?.? In Breve Evento si svolge tra le piazze Marginesu e Garibaldi dal 15 al 17 maggio.. Collaborazione tra Comune, Regione e Fondazione Banco di Sardegna per valorizzare il territorio.. Programma include musica dal vivo e degustazioni enogastronomiche dei prodotti locali.. Installazioni botaniche e artistiche mirano alla rigenerazione urbana delle zone riqualificate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sorso si tinge di colori: il centro storico diventa un giardino vivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: L’esagono diventa un giardino: "Finalmente un centro storico così colorato, pieno e vivo" Senigallia si trasforma: il centro storico diventa un teatro vivo? Domande chiave Come cambierà il volto del centro storico tra maggio e giugno? Cosa accadrà quando le cuffie wifi trasformeranno le piazze in... TORNA SORSO IN FIORE, IL CENTRO SI TINGE DI COLORI PRIMAVERILI sassarioggi.it/eventi-sassari… #eventi #sassarioggi x.com Il centro storico si tinge dei colori della Primavera: torna Sorso in FioreIl centro storico si tinge dei colori della Primavera: torna Sorso in Fiore, Sorso si prepara a sbocciare. Da venerdì 15 a domenica 17 ... sassarioggi.it Nord Sardegna, ottobre si tinge di rosa con la prevenzione del tumore alla mammella e al collo dell’utero27, 29 e 31 ottobre: Consultorio di Sassari (sedi del Complesso sanitario Rizzeddu e di via Nurra) 27 e 29 ottobre: Consultorio di Sorso e di Ittiri Come aderire Aderire all’iniziativa Ottobre rosa ... unionesarda.it