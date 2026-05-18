Un giocatore inglese ha conquistato il primo posto al Pga Championship, diventando il primo britannico a vincere il torneo dal 2011. La vittoria arriva dopo un percorso caratterizzato da umili origini e sogni di carriera nel mondo della Formula 1. Il protagonista indossa due guanti durante le partite e ha spesso parlato dell’influenza dei genitori e della moglie, anche lei golfista, sulla sua vita e sulla sua determinazione. La gara si è svolta in un contesto caratterizzato da intense sfide e grande attenzione mediatica.

Sognava di diventare un pilota di Formula 1, si è “accontentato” di vincere un Major di golf, il Pga Championship. Aaron Rai, 31 anni, inglese, è il campione che nessuno si aspettava e che però adesso tutti sono felicissimi di applaudire. Domenica mattina il leaderboard era affollato di nomi, almeno venti potevano sperare di prendersi il Wanamaker Trophy, lui era lì in mezzo, nascosto e quasi invisibile. Era solo uno dei tanti che sul difficile campo di Aronimink avevano motivo di credere che il PGA Championship fosse alla loro portata. C'erano Rory McIlroy, Jon Rahm e Xander Schauffele, con 10 major in totale, tutti pronti a cogliere l'attimo su un palcoscenico che Rai non aveva mai frequentato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sorpresa Rai! Le origini umili, i sogni di F1, i due guanti: chi è il vincitore del Pga Championship

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He wrongly accused her and humiliated her; the truth breaks him with regret.

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