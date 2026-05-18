Un golfista inglese ha conquistato il primo posto al Pga Championship, diventando il primo del suo paese a vincere il Wanamaker Trophy. La vittoria arriva dopo una carriera dedicata al lavoro e alla costanza, supportata dalla famiglia e dalla moglie, anche lei nel mondo del golf. In un percorso che ha attraversato anche momenti di sogno nel mondo della Formula 1, questa vittoria segna una svolta importante per il giocatore. La competizione si è svolta in una cornice di grande attenzione mediatica.

Sognava di diventare un pilota di Formula 1, si è “accontentato” di vincere un Major di golf, il Pga Championship. Aaron Rai, 31 anni, inglese, è il campione che nessuno si aspettava e che però adesso tutti sono felicissimi di applaudire. Domenica mattina il leaderboard era affollato di nomi, almeno venti potevano sperare di prendersi il Wanamaker Trophy, lui era lì in mezzo, nascosto e quasi invisibile. Era solo uno dei tanti che sul difficile campo di Aronimink avevano motivo di credere che il PGA Championship fosse alla loro portata. C'erano Rory McIlroy, Jon Rahm e Xander Schauffele, con 10 major in totale, tutti pronti a cogliere l'attimo su un palcoscenico che Rai non aveva mai frequentato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sorpresa Rai! Dai sogni di F1 al green: chi è il vincitore del Pga Championship

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