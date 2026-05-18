Sorbolo Mezzani mercoledì 20 maggio apre la nuova Casa della Comunità

Da parmatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo mercoledì 20 maggio sarà inaugurata a Sorbolo Mezzani una nuova struttura denominata Casa della Comunità. La sede si trova in via Gruppini 6 e rappresenta un nuovo punto di riferimento per i servizi locali. L’apertura è prevista per la giornata di mercoledì, con una cerimonia ufficiale. La struttura sarà accessibile ai cittadini e potrà offrire servizi sanitari e sociali nel territorio. La data di apertura è stata annunciata dalle autorità comunali.

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Mercoledì 20 maggio apre la nuova Casa della Comunità di Sorbolo Mezzani, in via Gruppini 6 a Sorbolo. Una struttura moderna e funzionale di circa 965 metri quadrati su tre piani nata dalla collaborazione tra l’Azienda Usl di Parma e il Comune di Sorbolo Mezzani, nell’ambito dei finanziamenti del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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