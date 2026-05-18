Sorbolo Mezzani mercoledì 20 maggio apre la nuova Casa della Comunità

Il prossimo mercoledì 20 maggio sarà inaugurata a Sorbolo Mezzani una nuova struttura denominata Casa della Comunità. La sede si trova in via Gruppini 6 e rappresenta un nuovo punto di riferimento per i servizi locali. L’apertura è prevista per la giornata di mercoledì, con una cerimonia ufficiale. La struttura sarà accessibile ai cittadini e potrà offrire servizi sanitari e sociali nel territorio. La data di apertura è stata annunciata dalle autorità comunali.

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