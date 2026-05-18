Sono morte entrambe Doppia tragedia in Italia | scoperta choc dei carabinieri

Nel cuore della notte, i carabinieri hanno scoperto due donne senza vita in un cantiere edile di viale Italia, a Pollena Trocchia, una località della provincia di Napoli. Le vittime sono state trovate all’interno di una zona interessata da lavori di costruzione che durano da diversi anni. La notizia ha suscitato grande scalpore tra la popolazione locale e ha portato all’avvio delle indagini da parte delle forze dell’ordine per chiarire le cause del decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un ritrovamento drammatico nel cuore della notte ha sconvolto Pollena Trocchia, comune della provincia di Napoli, dove due donne sono state trovate morte all’interno di un cantiere edile in viale Italia, in una zona segnata da lavori di costruzione che si protraggono da anni. La scoperta è avvenuta intorno alle 00.45 di lunedì 18 maggio, quando i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di due corpi senza vita all’interno di un edificio ancora in fase di realizzazione. Sul posto sono arrivati i militari della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco, insieme ai carabinieri della tenenza di Cercola, che hanno immediatamente avviato i primi rilievi in uno scenario ancora tutto da decifrare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Swindon Asda double tragedy as two men die in front of horrified shoppers Sullo stesso argomento Tragedia in Italia, trovato il suo corpo in cantina: scoperta choc dei carabinieriUna serata segnata da una violenza sconvolgente ha trasformato Civita di Bojano, piccolo centro in provincia di Campobasso, nel teatro di un omicidio... “È proprio il suo corpo”. Tragedia in Italia, la scoperta agghiacciante dei carabinieri in cantina: una morte terribileUna violenta aggressione avvenuta a Civita di Bojano, in provincia di Campobasso, si è conclusa con la morte di un uomo di 50 anni.