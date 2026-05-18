Le riprese di Sonic 4, il quarto capitolo della serie di film basati sul personaggio dei videogiochi, sono terminate. La produzione si è svolta in diverse location e si è conclusa nelle ultime settimane. Ora si inizia la fase di montaggio e post-produzione, che porterà alla realizzazione del film completo. Tra le novità, si è già mostrato il nuovo villain che sarà presente nella storia, anche se i dettagli sul personaggio rimangono ancora riservati.

Le riprese del quarto capitolo del franchise di successo di Paramount Pictures sono appena terminate e adesso possiamo dare uno sguardo al cattivo di questa nuova storia Jeff Fowler ha segnato un'importante tappa nella produzione di Sonic 4 con un'anteprima che ha fatto scatenare l'entusiasmo dei fan per il debutto in live-action del loro cattivo preferito. Le riprese del quarto capitolo del franchise sono infatti ufficialmente terminate. Fowler ha quindi condiviso sui social media una foto dal set in cui posa accanto al cattivo della storia che farà il suo debutto nel prossimo capitolo della saga: Metal Sonic. La prima immagine di Metal Sonic in Sonic 4 Ora possiamo finalmente vedere ritratto la versione cinematografica di Metal Sonic in una foto al fianco proprio del regista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sonic 4, riprese finite: prima occhiata al nuovo villain del franchise

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