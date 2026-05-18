Sonia Bruganelli si trova in un momento difficile, accompagnando la figlia Silvia, attualmente in ospedale. La produttrice televisiva ha condiviso pubblicamente uno sfogo, sottolineando l'importanza di mostrare empatia in questi momenti. La presenza della madre è stata confermata attraverso dichiarazioni recenti, mentre la figlia riceve le cure mediche necessarie. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, che si sono uniti nel sostegno alla famiglia.

Non sono giorni facili per Sonia Bruganelli: la produttrice tv in questo momento è accanto alla figlia Silvia, ricoverata in ospedale. Non è stato svelato il motivo che ha portato alla degenza in ospedale della ragazza, ma come sempre Bruganelli e Paolo Bonolis continuano a fare squadra quando si tratta dei figli. Eppure l’ex opinionista del Grande Fratello ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, pubblicando una serie di storie su Instagram indirizzate a Marco Salvati, ex collaboratore storico di Bonolis, che sarebbe riapparso per chiedere notizie sullo stato di salute di Silvia. Sonia Bruganelli, lo sfogo su Instagram. Sono giorni complicati per Sonia Bruganelli, che sta affrontando il ricovero in ospedale della figlia Silvia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sonia Bruganelli, lo sfogo per la figlia in ospedale: “L’empatia si dimostra”

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