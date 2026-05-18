Sonia Bruganelli attacca Marco Salvati | Usi mia figlia sei uno schifo di persona

Sonia Bruganelli ha rivolto accuse a Marco Salvati, sostenendo che usi sua figlia e definendolo una persona spregevole. La disputa tra i due, iniziata anni fa, coinvolge spesso dichiarazioni pubbliche e commenti sui social media. La lotta tra Bruganelli e Salvati riguarda anche il loro rapporto con il programma televisivo “Avanti un altro”, che Salvati ha descritto come un figlio. La vicenda si è protratta nel tempo, alimentando discussioni tra i rispettivi sostenitori.

(Adnkronos) – Continua la disputa tra Sonia Bruganelli e Marco Salvati. Ormai da diversi anni i due si attaccano a vicenda pubblicamente, per nervi rimasti scoperti legati ad ‘Avanti un altro’, programma che l’autore televisivo considerava come “un figlio”. Salvati infatti aveva accusato pubblicamente l’imprenditrice di aver costretto l'ex marito ad allontanarlo dal programma di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Sonia Bruganelli pubblica la chat di Salvati: Se usi mia figlia sei uno schifo di persona

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