Sondrio | Cestini usati come vere e proprie discariche
A Sondrio si torna a parlare di rifiuti e gestione della raccolta differenziata, con diverse prese di posizione. Dopo le considerazioni di un consigliere di minoranza, una residente del centro urbano ha scritto una lettera esprimendo forte preoccupazione riguardo alla presenza di cestini gettati come vere e proprie discariche a cielo aperto. La discussione sulla pulizia urbana e sul corretto smaltimento dei rifiuti continua a tenere banco tra cittadini e amministratori locali, senza che si registrino ancora soluzioni definitive.
Continua a far discutere, a Sondrio, il tema dei rifiuti e della raccolta differenziata: dopo le riflessioni sul tema del consigliere di minoranza (Sondrio Democratica) Francesco Bettinelli, riceviamo e pubblichiamo la lettera di una cittadina del capoluogo, molto preoccupata per la situazione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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