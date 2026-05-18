I recenti sondaggi politici realizzati dall’Istituto Demopolis per il Barometro di maggio mostrano un confronto diretto tra le principali forze politiche, con risultati che indicano una sfida ancora aperta in vista delle elezioni del 2027. Le rilevazioni evidenziano come nessuna delle due principali coalizioni abbia ancora raggiunto una maggioranza netta, lasciando spazio a una competizione che, a meno di un anno dalla prossima tornata elettorale, resta molto equilibrata.

Testa a testa nei nuovi sondaggi politici elaborati dall’Istituto Demopolis per il Barometro Politico di maggio. Se si votasse oggi per le elezioni politiche, il cosiddetto campo largo avrebbe un lieve vantaggio sul centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Secondo la rilevazione, la coalizione progressista composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa e Italia Viva arriverebbe al 45,8% dei consensi. La maggioranza di governo si fermerebbe invece al 45,3%. Il centrodestra perde terreno. L’analisi dell’Istituto Demopolis evidenzia un progressivo riavvicinamento tra i due schieramenti negli ultimi sei mesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi Demopolis, i numeri parlano chiaro: sfida aperta verso il 2027

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