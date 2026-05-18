Sona! come meglio credi al Csoa Forte Prenestino
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"Sona come mejo credi è la kermesse tutta incentrata sulla musica live che arriva al Csoa Forte Prenestino, con con 5 esclusivi appuntamenti outdoor.Uno dei crismi imprescindibili della storica occupazione di Centocelle è da sempre stata la fluida, continua ed energica promozione dal basso di un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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