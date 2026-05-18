Dopo mesi di silenzio, Raffaele Sollecito è tornato a parlare in un’intervista trasmessa su Belve Crime, affrontando il caso di Meredith. Ha raccontato di aver avuto paura di impazzire durante il periodo di indagini e processi, sottolineando le difficoltà vissute in quegli anni. La sua testimonianza si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario che ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, riaccendendo il dibattito sulla vicenda giudiziaria legata alla ragazza scomparsa.

AGI - Dopo un lungo periodo lontano dalle cronache, torna a parlare Raffaele Sollecito. Lo fa in una lunga intervista a Francesca Fagnani per Belve Crime, raccontando alcuni dettagli inediti della sua vicenda e rivelando di sentirsi ancora additato come un sospetto assassino nonostante la ormai decennale assoluzione dal “delitto di Perugia”: «Sette italiani su dieci pensano ancora che io sia colpevole», dice Sollecito nel corso dell’intervista nella quale ha raccontato alla giornalista anche le pressioni psicologiche e le «intimidazioni» subite nei primi interrogatori in questura. "Mi hanno detto: ti conviene firmare questa frase perché ti può aiutare. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sollecito rivive il caso Meredith a Belve Crime: "Sì, ho avuto paura di impazzire"

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