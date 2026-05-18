Sollecito a Belve Crime | Alcune aziende hanno stracciato il contratto quando hanno scoperto la mia storia

Raffaele Sollecito, coinvolto nel caso di Perugia, ha rilasciato nuove dichiarazioni durante un’intervista a Belve Crime, evidenziando che alcune aziende hanno deciso di rescindere i contratti una volta venuta a conoscenza della sua storia. Nonostante l’assoluzione definitiva, Sollecito afferma di continuare a subire conseguenze, sottolineando che sette italiani su dieci lo considerano colpevole. Le sue parole si inseriscono nel dibattito pubblico sulla percezione e sui riflessi sociali di un processo giudiziario complesso.

Raffaele Sollecito torna a parlare del 'delitto di Perugia' a Belve Crime e racconta le conseguenze che ancora oggi paga nonostante l’assoluzione definitiva: "Sette italiani su dieci pensano che io sia colpevole". Dai contratti stracciati dopo la firma, passando per le minacce subite in Questura ("ti riempio di botte e ti lascio in un lago di sangue"), e poi la foto del bacio definita "una manipolazione" e la paura di impazzire in isolamento: l'intervista di stasera da Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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