Solidarietà donati oltre 138 mila euro all' Ospedale dei Bambini

Una cooperativa ha donato più di 138 mila euro all'Ospedale dei Bambini per sostenere le attività dedicate allo sviluppo psicofisico dei bambini e alla diagnosi e terapia delle malattie infantili. La cifra è stata devoluta all'ospedale di riferimento, che si occupa di cure pediatriche e di supporto alle famiglie in tutte le fasi della crescita dei piccoli pazienti. La donazione rientra in un'iniziativa di solidarietà promossa dall'organizzazione, che ha deciso di mettere a disposizione risorse per rafforzare i servizi sanitari dedicati ai bambini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui