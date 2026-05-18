Solidarietà donati oltre 138 mila euro all' Ospedale dei Bambini
Una cooperativa ha donato più di 138 mila euro all'Ospedale dei Bambini per sostenere le attività dedicate allo sviluppo psicofisico dei bambini e alla diagnosi e terapia delle malattie infantili. La cifra è stata devoluta all'ospedale di riferimento, che si occupa di cure pediatriche e di supporto alle famiglie in tutte le fasi della crescita dei piccoli pazienti. La donazione rientra in un'iniziativa di solidarietà promossa dall'organizzazione, che ha deciso di mettere a disposizione risorse per rafforzare i servizi sanitari dedicati ai bambini.
La cooperativa Pac 2000A Conad ha donato 138.620 euro all'Ospedale dei Bambini Di Cristina per sostenere le attività della struttura per sostenere lo sviluppo psicofisico del bambino in tutte le fasi della crescita e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. Un risultato - come si legge. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
Dal concerto tributo ai Queen oltre 5 mila euro di solidarietà: saranno donati all'Ail per acquistare un ecografo portatileIl Teatro Dragoni di Meldola, messo a disposizione dalla locale Amministrazione comunale, si è riempito in ogni ordine di posti in occasione della...
Un aiuto al persone affette da sclerosi multipla: donati oltre 4 mila euro all'Aism per corsi di ginnastica riabilitativaUn gesto concreto di vicinanza e sostegno che arriva dritto al cuore della comunità forlivese.
Sempre Aperti a Donare: oltre 1 milione di pasti caldi donati in 5 anniLa quinta edizione di Sempre aperti a Donare si è conclusa con 275mila pasti donati da gennaio a maggio 2025 superando così l’obiettivo di donare 1 milione dal lancio dell’iniziativa nel 2020. Il ... repubblica.it
Diocesi: Prato, donati oltre 180 quintali di prodotti alimentari a favore dell’Emporio della SolidarietàÈ stata una raccolta da record quella promossa a favore dell’Emporio della Solidarietà di Prato nei supermercati cittadini. Sabato 10 maggio all’Esselunga e sabato 17 maggio nei punti vendita Conad e ... agensir.it