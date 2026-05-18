Soldi ai lavoratori non per la guerra | sciopero e manifestazione in centro a Pisa

Stamattina a Pisa si è svolta una manifestazione con sciopero, iniziata da Piazza XX Settembre, ora nota come 'Piazza Gaza'. I partecipanti hanno manifestato contro le decisioni del governo di destinare fondi alle spese militari, sostenendo che quei soldi dovrebbero invece essere destinati ai lavoratori. La protesta ha coinvolto diverse persone che hanno sfilato nel centro cittadino, esprimendo la loro opinione sulla distribuzione delle risorse pubbliche.

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