Soldi ai lavoratori non per la guerra | sciopero e manifestazione in centro a Pisa
Stamattina a Pisa si è svolta una manifestazione con sciopero, iniziata da Piazza XX Settembre, ora nota come 'Piazza Gaza'. I partecipanti hanno manifestato contro le decisioni del governo di destinare fondi alle spese militari, sostenendo che quei soldi dovrebbero invece essere destinati ai lavoratori. La protesta ha coinvolto diverse persone che hanno sfilato nel centro cittadino, esprimendo la loro opinione sulla distribuzione delle risorse pubbliche.
"I soldi che il governo Meloni stanzia per le armi devono andare ai lavoratori". E' il filo conduttore della protesta andata in scena stamani, 18 maggio, a partire da Piazza XX Settembre a Pisa, ribattezzata 'Piazza Gaza'. Promotore il sindacato Usb, che per l'intera giornata di oggi aveva. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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