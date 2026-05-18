Sola M5s sul nuovo canile a Colle Cese | Lievitano i costi che superano il milione di euro a rischio la realizzazione

Il progetto per il nuovo canile a Colle Cese di Spoltore potrebbe avere un costo di circa 1,1 milioni di euro, superando ampiamente le stime iniziali dell'amministrazione. La consigliera di minoranza ha evidenziato come i costi siano lievitati rispetto alle previsioni e abbia espresso preoccupazioni sulla possibilità di portare avanti l’opera. La differenza tra il preventivo iniziale e la cifra attuale solleva dubbi sulla fattibilità del progetto e sulla gestione delle risorse pubbliche. La vicenda è oggetto di discussione tra le forze politiche locali.

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