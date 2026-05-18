Sola M5s sul nuovo canile a Colle Cese | Lievitano i costi che superano il milione di euro a rischio la realizzazione
Il progetto per il nuovo canile a Colle Cese di Spoltore potrebbe avere un costo di circa 1,1 milioni di euro, superando ampiamente le stime iniziali dell'amministrazione. La consigliera di minoranza ha evidenziato come i costi siano lievitati rispetto alle previsioni e abbia espresso preoccupazioni sulla possibilità di portare avanti l’opera. La differenza tra il preventivo iniziale e la cifra attuale solleva dubbi sulla fattibilità del progetto e sulla gestione delle risorse pubbliche. La vicenda è oggetto di discussione tra le forze politiche locali.
Il canile cda realizzare a Colle Cese di Spoltore potrebbe costare circa 1,1 milioni di euro, una cifra molto differente da quanto stimato dall'amministrazione Masci. A dirlo il consigliere comunale del M5s Paolo Sola, presidente della commissione controllo e garanzia che, durante l'ultima seduta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Sullo stesso argomento
In Brianza c'è un nuovo milionario: vince un milione di euro con una sola giocataUn fortunato giocatore ha centrato la combinazione vincente nell'estrazione di sabato 21 marzo.
Sola (M5s) sul Teatro d'Annunzio: "Altro che restituzione alla città, la riapertura sarà parziale. Qualcuno ora spieghi"“Hanno raccontato per mesi che le risorse sarebbero state sufficienti a restituire il Teatro d’Annunzio alla piena fruizione, mentre ora scopriamo...