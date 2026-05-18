Sogni di Vetro l’Ep di Angie dopo Amici 2026

Tra le partecipanti più seguite di Amici 2026, una cantante annuncia l’uscita del suo nuovo EP intitolato “Sogni di Vetro”, previsto per il 22 maggio e distribuito da EMI Records Italy e Universal Music Italia. La cantante ha condiviso la notizia attraverso i propri canali social e ha confermato che il progetto musicale sarà disponibile in streaming e negozi digitali. La pubblicazione segue la fine del programma televisivo, durante il quale si è fatta conoscere al grande pubblico.

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ROMA – Tra le protagoniste assolute di Amici 2026, Angie annuncia l’uscita del suo EP, “Sogni di Vetro”, in arrivo il 22 maggio via EMI Records Italy Universal Music Italia. Tra i 6 concorrenti che hanno avuto accesso alla finale di Amici 2026, Angie è riuscita a conquistare i giudici del programma e il pubblico di tutt’Italia con la sua strabiliante abilità vocale, oltre ad aggiudicarsi ieri sera l’ambito “Trofeo delle Radio”, un riconoscimento assegnato dai principali network radiofonici italiani. Puntata dopo puntata, canzone dopo canzone, Angie si è fatta riconoscere per il suo approccio diretto alla scrittura e all’interpretazione. Le sue canzoni non cercano la perfezione, ma una forma di verità che arriva in modo immediato, creando una totale immedesimazione con il suo pubblico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Sogni di Vetro”, l’Ep di Angie dopo Amici 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Amici 25 - La reazione di Angie dopo la puntata Sullo stesso argomento Amici 2026, la finale in diretta: Lorenzo elimina Angie© Instagram @amiciufficiale17 maggio – 21:38 Maria De Filippi entra in studio e dà ufficialmente il via alla finale di Amici. Amici 2026, la finale in diretta: Lorenzo elimina Angie, fuori anche Nicola© Instagram @amiciufficiale17 maggio – 21:38 Maria De Filippi entra in studio e dà ufficialmente il via alla finale di Amici. r/RedditLaqueristas on Reddit: Ora che ho capito l'effetto della pallina di vetro... reddit RT @Gianlu_BoNa1990: Centinaia e centinaia di messaggi, molti di questi da dipendenti di sede e non Sei stato l’artefice di questo splendi… x.com Angie incanta dopo Amici 2026: il nuovo EP Sogni di Vetro arriva il 22 maggioDopo il successo ad Amici 2026 e il Trofeo delle Radio, Angie annuncia il nuovo EP Sogni di Vetro in uscita il 22 maggio su tutte le piattaforme e in CD. megamodo.com Angie, dopo Amici 2026 arriva il nuovo EP Sogni di vetroTra le protagoniste assolute di Amici 2026, Angie annuncia l’uscita del suo EP, Sogni di Vetro, in arrivo il 22 maggio via EMI Records It ... fourzine.it