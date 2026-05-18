Social Tour 2026 a Guidonia | da Zero Assoluto a Shade

Da romatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Guidonia Montecelio sta per arrivare la terza edizione del Social Tour, un evento che si svolgerà dal 22 al 24 maggio e coinvolgerà la città con tre giorni dedicati a musica, sport, arti performative, inclusione e partecipazione sociale. Durante l’evento, si alterneranno esibizioni di artisti come Zero Assoluto e Shade, oltre a diverse iniziative aperte al pubblico. La manifestazione si svolgerà in varie location del centro e delle zone limitrofe, coinvolgendo diversi partner locali.

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Guidonia Montecelio si prepara ad accogliere la terza edizione del Social Tour, il festival che dal 22 al 24 maggio porterà in città tre giornate di appuntamenti dedicati a musica, sport, arti performative, inclusione e partecipazione sociale. Sul palco: Zero Assoluto, Shade, Mirko Frezza, La. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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SOCIAL TOUR 2026A GUIDONIA MONTECELIO TRE GIORNI DI EVENTI TRA MUSICA, SPORT E INCLUSIONE

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