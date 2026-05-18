Social Tour 2026 a Guidonia | da Zero Assoluto a Shade

A Guidonia Montecelio sta per arrivare la terza edizione del Social Tour, un evento che si svolgerà dal 22 al 24 maggio e coinvolgerà la città con tre giorni dedicati a musica, sport, arti performative, inclusione e partecipazione sociale. Durante l’evento, si alterneranno esibizioni di artisti come Zero Assoluto e Shade, oltre a diverse iniziative aperte al pubblico. La manifestazione si svolgerà in varie location del centro e delle zone limitrofe, coinvolgendo diversi partner locali.

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