Social Tour 2026 a Guidonia | da Zero Assoluto a Shade
A Guidonia Montecelio sta per arrivare la terza edizione del Social Tour, un evento che si svolgerà dal 22 al 24 maggio e coinvolgerà la città con tre giorni dedicati a musica, sport, arti performative, inclusione e partecipazione sociale. Durante l’evento, si alterneranno esibizioni di artisti come Zero Assoluto e Shade, oltre a diverse iniziative aperte al pubblico. La manifestazione si svolgerà in varie location del centro e delle zone limitrofe, coinvolgendo diversi partner locali.
Guidonia Montecelio si prepara ad accogliere la terza edizione del Social Tour, il festival che dal 22 al 24 maggio porterà in città tre giornate di appuntamenti dedicati a musica, sport, arti performative, inclusione e partecipazione sociale. Sul palco: Zero Assoluto, Shade, Mirko Frezza, La. 🔗 Leggi su Romatoday.it
SOCIAL TOUR 2026A GUIDONIA MONTECELIO TRE GIORNI DI EVENTI TRA MUSICA, SPORT E INCLUSIONE
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