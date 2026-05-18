Smarrito cane microchippato si cerca Simba | Aiutatemi a ritrovarlo
Una donna di Brindisi ha chiesto aiuto per ritrovare il suo cane smarrito, un animale microchippato di nome Simba. Il cane si trova nella zona dell'autodemolizione Cannone, e la proprietaria sta cercando di rintracciarlo attraverso appelli pubblici e contatti con i residenti. La donna ha specificato che Simba è un fedele compagno a quattro zampe e ha chiesto collaborazione a chiunque possa averlo visto o trovato.
BRINDISI - La signora Andreana lancia un appello alla cittadinanza. Il suo fedele compagno a quattro zampe, Simba, è stato smarrito nelle vicinanze dell'autodemolizione Cannone, a Brindisi. L'animale è regolarmente microchippato, particolare che potrebbe facilitarne l'identificazione in caso di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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