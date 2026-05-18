Sistema di depurazione arriva la proroga per Idrorhegion mentre si attende il passaggio al gestore unico
A pochi mesi dall'inizio dell'estate, il Comune di Reggio Calabria ha prorogato l’affidamento del servizio di depurazione delle acque e della rete fognaria a Idrorhegion Scarl. La decisione arriva mentre si attende il passaggio a un gestore unico per il sistema. Contestualmente, in Calabria sono state assegnate le Bandiere Blu alle spiagge della regione. La proroga riguarda l’attuale gestione, che continuerà fino a quando non sarà completato il processo di transizione.
A ridosso dell’estate e mentre in Calabria vengono assegnate le Bandiere Blu, il Comune di Reggio Calabria ha deciso di riaffidare alla Idrorhegion Scarl la gestione della depurazione delle acque e della rete fognaria cittadina. La scelta è contenuta in una determina dirigenziale con cui palazzo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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