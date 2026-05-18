Sisma in Grecia | scossa di magnitudo 3.8 tra Giannina e l’Albania

Una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata tra la regione di Giannina e l’Albania in Grecia. L’epicentro si trovava a una profondità superficiale, il che ha reso il terremoto più avvertibile nella zona. La zona si trova nel punto di confine tra le placche africana ed euroasiatica, che interagiscono lungo questa faglia. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti, e non ci sono state altre scosse confermate nelle ore successive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Perché l'ipocentro così superficiale rende la scossa così percepibile?. Come interagiscono le placche africana ed euroasiatica in questa zona?. Quali sono i rischi legati alle faglie storiche del sistema Souli?. Perché questa scossa si inserisce nel ciclo sismico iniziato a marzo?.? In Breve Sisma registrato alle 08:18 con ipocentro a 10 km di profondità.. Area soggetta a tensioni tra placche africana e euroasiatica.. Precedente scossa di magnitudo 5.3 registrata nel marzo 2026.. Storico evento di magnitudo 5.7 colpito la provincia di Tesprozia nel 2020.. Un terremoto di magnitudo 3.8 ha scosso la regione dell’Epiro nella mattinata di domenica 17 maggio 2026, colpendo l’area situata tra la città di Giannina e il confine albanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sisma in Grecia: scossa di magnitudo 3.8 tra Giannina e l’Albania ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sisma 4.5 a Giannina: scossa superficiale scuote l’Epiro Macerata scossa dal sisma: magnitudo 3.0 tra San Ginesio e i comuniUn lieve movimento tellurico ha scosso il territorio della provincia di Macerata nel primo pomeriggio di questo sabato 18 aprile 2026. Terremoto in Grecia, nuova scossa a Creta: paura ma nessun dannoLa terra torna a tremare in Grecia. Nelle prime ore di oggi, sabato 25 aprile 2026, un terremoto ha colpito il sud-est dell’isola di Creta, riaccendendo l’attenzione sull’area. Secondo quanto ... adnkronos.com Sisma in Grecia, trema pure la PugliaROMA - La scossa tellurica di magnitudo 6,5 sulla scala Richter, che ha interessato questa mattina la regione meridionale della Grecia, è stata avvertita anche nel sud dell'Italia. Lo ha reso noto la ... lagazzettadelmezzogiorno.it