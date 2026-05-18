Sirmax blindata | i dipendenti imparano a difendere i brevetti dal cyber

In un’azienda specializzata nella produzione di materiali industriali, i dipendenti stanno ricevendo formazione per proteggere i propri brevetti dai rischi informatici. Viene utilizzata una metodologia di simulazione che permette di valutare la prontezza degli impiegati nel riconoscere tentativi di phishing e attacchi cyber. Questi test mirano a rafforzare la sicurezza interna, coinvolgendo il personale in esercitazioni pratiche senza l’uso di strumenti esterni o tecniche invasive.

? Punti chiave Come possono i dipendenti trasformarsi in una barriera contro gli hacker?. Quali tecniche di simulazione usa Sirmax per testare la vigilanza dei lavoratori?. Perché i video brevi sono più efficaci dei classici corsi aziendali?. Cosa rischia un'azienda se il suo know-how chimico viene rubato digitalmente?.? In Breve Logos Technologies offre 13mila video formativi in 35 lingue diverse per i dipendenti.. Alessandro Marella coordina la sinergia tra esperti esterni e team IT di Sirmax.. Il programma coinvolge centinaia di persone con migliaia di ore di apprendimento annuali.. La metodologia integra simulazioni mensili di phishing basate su scenari di e-commerce e Microsoft. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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