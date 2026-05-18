Il presidente della Repubblica ha incontrato i genitori di un tennista italiano dopo che il loro figlio ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026. L’occasione è stata segnata da una stretta di mano e da un breve scambio di saluti. La vittoria del tennista ha attirato l’attenzione dei media e ha portato il capo dello Stato a esprimere le sue congratulazioni ai genitori durante l’incontro. L’evento si è svolto in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli pubblicati.

(Adnkronos) – Sergio Mattarella si congratula con i genitori di Sinner dopo la vittoria degli Internazionali d'Italia 2026. Il tennista azzurro ha battuto il norvegese Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, trionfando in due set con un doppio 6-4. Ad assistere alla partita, nella tribuna d'onore del Centrale, c'era proprio il presidente. L'articolo Sinner vince, Mattarella incontra i genitori e. si congratula proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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