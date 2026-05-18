Il 17 maggio 2026, Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia, sconfiggendo in finale Casper Ruud con i punteggi di 6-4, 6-4. Dopo la partita, è diventata virale una frase rivolta al presidente della Repubblica, che ha scatenato una risata nel pubblico presente al Centrale. La vittoria di Sinner rappresenta un successo importante nel torneo e ha attirato l’attenzione anche sui social network per il commento successivo alla finale.

Ieri 17 maggio 2026 Jannik Sinner ha conquistato gli Internazionali d’Italia 2026 battendo Casper Ruud in finale con il punteggio di 6-4, 6-4. Ma oltre alla vittoria, a far sorridere il pubblico è stato anche il siparietto andato in scena durante la premiazione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo il match, Sinner ha preso il microfono per i ringraziamenti ufficiali e, appena ha nominato Mattarella, è apparso subito visibilmente emozionato. “ Grazie al presidente. ”, ha detto trattenendo una risata nervosa davanti al Centrale del Foro Italico. “ Mi emoziono sempre quando c’è il signor Mattarella ”, ha continuato il numero uno del mondo tra le risate del pubblico. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sinner vince agli Internazionali, poi la frase virale: “Signor Mattarella…” e scoppia la risata al Centrale

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