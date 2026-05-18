Sinner Ruud lo incorona | Lui come i Big Three pochi al suo livello

Casper Ruud ha commentato che Jannik Sinner si avvicina ai livelli dei tre grandi del tennis, paragonandolo a loro. Durante la finale degli Internazionali d'Italia 2026, il tennista italiano ha sconfitto il norvegese nel torneo Masters 1000 di Roma, portando a casa il titolo. Questa vittoria segna un momento importante per la carriera di Sinner, che ha dimostrato di essere competitivo sui grandi palcoscenici del circuito. La sfida si è disputata su campi in terra battuta, con Sinner che ha prevalso con un punteggio deciso.

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