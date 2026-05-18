Sinner Ruud lo incorona | Lui come i Big Three pochi al suo livello
Casper Ruud ha commentato che Jannik Sinner si avvicina ai livelli dei tre grandi del tennis, paragonandolo a loro. Durante la finale degli Internazionali d'Italia 2026, il tennista italiano ha sconfitto il norvegese nel torneo Masters 1000 di Roma, portando a casa il titolo. Questa vittoria segna un momento importante per la carriera di Sinner, che ha dimostrato di essere competitivo sui grandi palcoscenici del circuito. La sfida si è disputata su campi in terra battuta, con Sinner che ha prevalso con un punteggio deciso.
(Adnkronos) – Jannik Sinner come i Big Three, parola di Casper Ruud. Il tennista azzurro ha vinto gli Internazionali d'Italia 2026, battendo il norvegese nella finale del Masters 1000 di Roma. In conferenza stampa, Ruud ha analizzato la partendo da un presupposto principale, ovvero la netta superiorità di Sinner rispetto a quasi tutti i giocatori. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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